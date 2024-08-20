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İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Kadına Yönelik Şiddet Uyarısı

Dervişoğlu, Serpil Gül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:47
İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Kadına Yönelik Şiddet Uyarısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Taziye Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından hayatını kaybeden Serpil Gül'ün Sultanbeyli'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, Serpil Gül'ün annesi Hediye Kartal ve kardeşleriyle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

"Bu Acı Olayı Unutturmayacağız"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dervişoğlu, "Bu acı olayın bir daha yaşanmaması için davanın sürecini takip edeceğimizi ve ailemizin yanında olacağımızı belirttim. Çocuklarımızın geleceği için tüm gayretimizi seferber edeceğiz," dedi.

Kadına Yönelik Şiddet Sorunu

Dervişoğlu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu'nun yetersizliği üzerine görüşlerini paylaştı. "Son yıllarda kadın cinayetlerinde artış var. Bu cinayetlerin yüzde 70'i aile bireyleri tarafından işleniyor. Yaşama hakkı herkese aittir ve buna saygı duyulması gerekir," sözlerini sarf etti.

Hukuki Önlemler Gerekiyor

Dervişoğlu, hukuki düzenlemelerin bu tür olayların önlenmesi için şart olduğunu belirterek, "Cinayetlere makul bir gerekçe arayan herkes insanlığa ihanet eder. Adaletin sağlanması için sanıkların ceza alması gerektiğini vurguladı.

Toplum Sorumluluk Almalı

Son olarak, tüm toplum kesimlerine çağrıda bulunan Dervişoğlu, "Bu tür cinayetlerin tekrar etmemesi için herkes harekete geçmelidir. Biz, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız," diyerek sözlerini tamamladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Serpil Gül'ün Sultanbeyli'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Serpil Gül'ün Sultanbeyli'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Serpil Gül'ün Sultanbeyli'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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