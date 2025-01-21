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İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Kartalkaya Otel Yangını Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kartalkaya'daki yangında Nedim Türkmen ve ailesinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:19
İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Kartalkaya Otel Yangını Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Üzücü Açıklama

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını, Türkiye'yi derinden sarstı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenler arasında, Sözcü Gazetesi yazarı ve Orduspor eski Başkanı Nedim Türkmen ile ailesinin bulunduğuna dikkat çekti.

Yangında Hayatını Kaybedenler

Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Haber alınamıyordu, ancak acı haberler geldi. Kartalkaya'da can verenler arasında Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata da bulunmaktadır. Bu durumu derin bir üzüntüyle öğreniyorum," ifadelerini kullandı.

Başsağlığı Diliyor

Dervişoğlu, Türkmen ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Sözcü Gazetesi okurlarına başsağlığı ve sabır diledi. Yangın olayının ardından birçok yurttaşın ve kamuoyunun desteğinin Türkmen ailesiyle olduğunu belirten Dervişoğlu, acının paylaşılmasının önemine vurgu yaptı.

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