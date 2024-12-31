İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dervişoğlu, her yeni yılın büyük umutlarla karşılandığını vurgulayarak, "Gelenin gidenden daha güzel bir yıl olması dilenir. Şüphesiz ben ve İYİ Partimiz de aynı güzel dilekler içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Yıl ve Mübarek Üç Aylar

Yeni yılın mübarek üç aylar ile aynı gün başlayacağını belirten Dervişoğlu, milletlerin kaderinin de kendi çabalarına bağlı olduğuna inandıklarını vurguladı.

Dervişoğlu, "Her insanın kaderinin kendi çabasına bağlı olduğuna iman edenler olarak, kahramanca verdiğimiz Kurtuluş Mücadelemiz, Cumhuriyet'i kurabilmemiz, esaret zincirlerini kırıp atabilmemiz de işte o çabaya bağlı idi. Kader deyip geçemez, alın yazısı deyip susamazdık." diyerek, umut dolu bir gelecek dileğinde bulundu.

Mesajının sonunda, ekmeğimizin, sağlığımızın ve neşemizin eksilmediği, hayallerimizin ve umutlarımızın gerçek olacağı bir yıl temennisinde bulundu.