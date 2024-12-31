DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,6 0,47%
ALTIN
2.983,55 -0,71%
BITCOIN
3.328.929,89 0,47%

İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dolayısıyla umut dolu bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:46
İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dervişoğlu, her yeni yılın büyük umutlarla karşılandığını vurgulayarak, "Gelenin gidenden daha güzel bir yıl olması dilenir. Şüphesiz ben ve İYİ Partimiz de aynı güzel dilekler içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Yıl ve Mübarek Üç Aylar

Yeni yılın mübarek üç aylar ile aynı gün başlayacağını belirten Dervişoğlu, milletlerin kaderinin de kendi çabalarına bağlı olduğuna inandıklarını vurguladı.

Dervişoğlu, "Her insanın kaderinin kendi çabasına bağlı olduğuna iman edenler olarak, kahramanca verdiğimiz Kurtuluş Mücadelemiz, Cumhuriyet'i kurabilmemiz, esaret zincirlerini kırıp atabilmemiz de işte o çabaya bağlı idi. Kader deyip geçemez, alın yazısı deyip susamazdık." diyerek, umut dolu bir gelecek dileğinde bulundu.

Mesajının sonunda, ekmeğimizin, sağlığımızın ve neşemizin eksilmediği, hayallerimizin ve umutlarımızın gerçek olacağı bir yıl temennisinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu
2
Adana'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
3
Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
4
Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!
5
Gök Vatanın 'Demir Kartalları' Yeni Yıla Nöbette Girdi
6
Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi
7
Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler