İYİ Parti Başkanlık Divanı Önemli Toplantısını Gerçekleştirdi

İYİ Parti Başkanlık Divanı, genel merkez ek binasında toplandı. Bu toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katılarak, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının içeriği ve alınan kararlarla ilgili detaylara ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalarla birlikte ulaşılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.