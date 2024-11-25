DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,42 -1,15%
ALTIN
2.984,64 0,71%
BITCOIN
3.369.703,83 -0,63%

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:42
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

İYİ Parti Başkanlık Divanı Önemli Toplantısını Gerçekleştirdi

İYİ Parti Başkanlık Divanı, genel merkez ek binasında toplandı. Bu toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katılarak, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının içeriği ve alınan kararlarla ilgili detaylara ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalarla birlikte ulaşılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek...

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek...

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nin Tartışmaları Asılsız
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
3
Trump'ın İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'ın Suriye Ziyareti Senato'da Gündemde
4
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü
5
Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'
6
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
7
DMM'den Kreş Kapatma İddialarına Yalanlama

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı