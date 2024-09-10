İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleşti

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

İYİ Parti, Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında düzenlendi.

Toplantının Detayları

Toplantıda partinin gündem maddeleri üzerinde durulurken, çeşitli stratejiler de değerlendirildi. Dervişoğlu, toplantının önemine vurgu yaparak, birliğin ve beraberliğin daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında, genel merkez ek binasında gerçekleştirildi.