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İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleşti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:58
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleşti

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleşti

İYİ Parti Başkanlık Divanı, partinin genel merkez ek binasında bir araya geldi. Toplantının başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Partiden yapılan açıklamalar doğrultusunda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelerek parti politikalarını ve güncel durumları değerlendiren Dervişoğlu, toplantının önemine vurgu yaptı. Toplantı sonrası alınan kararlar ve tartışılan konular, partinin gelecekteki stratejilerine yön verecek.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek...

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek...

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

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