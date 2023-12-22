İYİ Parti Çankaya İlçe Başkan ve Yönetimi görevden alındı

İYİ Parti seçime doğru gidilirken her güne yeni bir haberle başlıyor. İstifaların ard arda geldiği partiden bir açıklama daha geldi. İYİ Parti İl Başkanı Yener Yıldırım tarafından yapılan paylaşımda Çankaya İlçe Başkanlığı'na yönelik açıklama dikkat çekti. Yener'in paylaşımları araısnda 6 ilçe için isim değişiklikleri olduğu da kamuoyuna paylaşıldı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya ilçe başkanı ve yönetim kurulunun görevden alındığını açıkladı. Yıldırım, yerlerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını duyurdu.

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Av. Doğukan Kozan atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

6 İLÇEDE DEĞİŞİKLİK

Ayrıca Parti içerisinde 6 ilçede isim değişikliği olduğu da belirtildi. Yener Yıldırım'ın paylaşımı ile isim değişikliği yaşanan ilçeler,



"Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Av. Doğukan Kozan atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

Etimesgut İlçe Başkanı Sn. Fatih Sultan Mehmet Hamzaçebi Etimesgut Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gazi Ercüment Tekin atanmıştır.

Altındağ İlçe Başkanı Sn. Remzi Sağlam Altındağ Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. İsmail Serdar Kara atanmıştır.

Polatlı İlçe Başkanı Sn. İlhan Dereköy Polatlı Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Adnan Sezgin atanmıştır.

Mamak İlçe Başkanı Sn. Ümit Yıldırım Mamak Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gürbüz Şancı atanmıştır.

Keçiören İlçe Başkanı Sn. Hüsnü Serkan Oğuz Belediye Meclis Üyesi A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Haluk Baran atanmıştır." ifadeleri ile duyuruldu.