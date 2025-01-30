İYİ Parti Çömez: Gençler Umutlarını Yurt Dışında Arıyor

İYİ Parti'den Gençler Üzerine Vurgular

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'deki gençlerin hayallerini ve umutlarını kaybettiğini belirtti. Çömez, gençlerin pırıl pırıl bir sosyal sermaye olduğunu, ancak artık geleceklerini yurt dışında inşa etmeye başladıklarını ifade etti.

Hukukun Üstünlüğü ve Cezaevleri

Meclis'te yaptığı basın toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yapan Çömez, Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunun artık geçerliliğini yitirdiğini savundu. 2002 yılında 59,187 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bugün bu sayının 300 bini aştığını belirten Çömez, 2025 içerisinde 1.2 milyar lira cezaevi bütçesi ayrıldığını ve 2027 yılına kadar bu bütçenin 23.5 milyar lira olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye genelinde 11 yeni cezaevinin inşa edileceğini ve bu alanın toplamda 703,974 metrekare olacağını vurguladı.

Halk TV Soruşturmasına İlişkin Eleştiriler

Halk TV yayınında başlatılan 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çömez, olayların basın etiği açısından sorgulanabileceğini, ancak ortada bir katalog suç olmadığını belirtti. Soruşturmanın, muhalif gazetecilere yönelik bir baskı aracı olarak kullanıldığını iddia etti.

Emeklilerin Pazara Gelişi ve Gençlerin Geleceği

Gençlerin kaybolan umutlarını ele alan Çömez, emeklilerin ucuz ürün almak için akşam saatlerinde pazara gittiğini ifade ederek, gençlerin geleceğini yurt dışında aramak zorunda kaldıklarını yineledi.

Tehdit Altında Olan Gazeteciler

Çömez, Türkiye'de iktidara karşı çıkan gazetecilerin, hukuk dışı uygulamalarla hedef alındığını, ağır sorgulamalara maruz kaldığını ve bu durumun kamuoyu tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Gaffar Okkan ve Terörle Mücadele

Son olarak, şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çömez, terör örgütüyle bağlantılı bir kişinin serbest bırakıldığını ve sonrasında doktorluk gibi mesleklerde görev aldığını öne sürdü.