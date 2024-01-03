İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan Ali Kıdık, partisine veda ettiğini açıkladı. İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'nin milletin umudu olduğunu, ancak içeriden gelen kötülüklerin bu umudu zedelediğini belirtti.

İYİ Parti'de bir istifa daha!
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İYİ Parti'nin kurucularından olan Ali Kıdık, partisine veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kıdık, yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert bir dille eleştirdi. Kıdık, 

"Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'Muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kıdık, yapılan çalışmaların karşılığının alınamadığını vurguladı ve iç hesaplaşmaların ülke gerçeklerinin önüne geçtiğini belirtti. Bu durumdan üzgün olduğuna dikkat çeken Kıdık, İYİ Parti teşkilatlarının ana merkezden daha fazla inançlı olduklarını ifade etti. 

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