İYİ Parti’de İstanbul Depremi: İBB Grup Başkanvekili ve 5 Meclis Üyesi İstifa Etti

İYİ Parti’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi, partiden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa edenler, partinin 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararına tepki göstererek, İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devam etmesi gerektiğini savundu.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA EDENLER KİMLER?

İYİ Parti’den istifa edenler, İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile birlikte Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya ve Yakup Fındık’tır. İstifa edenler, 4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararına gerekçe olarak bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterilmesine karşı çıktı. İstifa edenler, bu kararın İstanbul ve Ankara’da 25 yıl sonra kazanılan belediyeleri riske attığını ve muhalefetin motivasyonunu düşürdüğünü söyledi.

İYİ PARTİ’DE İSTİFA KRİZİ NASIL BAŞLADI?

İYİ Parti’de istifa krizi, İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın, partinin genel başkanı Meral Akşener’in talimatı üzerine İBB Başkanvekilliği görevinden istifa etmesiyle başladı. Özkan, bir gün sonra İBB’nin 7 üyesi tarafından yeniden İBB Başkanvekili seçildi. Bunun üzerine İYİ Parti, 6 İBB Meclis üyesini ihraç istemiyle disipline sevk etti. İhraç istenen 5 isim, son dakika kararıyla İYİ Parti’den istifa ettiklerini duyurdu.

İYİ PARTİ’DE İSTİFA EDENLER NE DEDİ?

İYİ Parti’den istifa edenler, ortak bir açıklama yaparak, partinin ilkeli siyasetten uzaklaştığını ve millete güven vermediğini belirtti. İstifa edenler, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demesinin, ilkeli siyasete yakışmadığını ve millete güven vermediğini söyledi. İstifa edenler, ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduklarını, ancak demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak istemediklerini ifade etti. İstifa edenler, ülkemiz menfaatleri için, Türkiye’nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atarak, ‘hür ve müstakil’ olarak İYİ Parti’den istifa ettiklerini ve İBB Meclisinde yollarına bundan sonra bağımsız olarak devam edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.