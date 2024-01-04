İYİ Parti'de istifalar devam ediyor

İyi Parti'de istifa krizi devam ediyor. Erzurum il teşkilatından eski il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda partili İyi Parti'den ayrıldı.

Erzurum il teşkilatından çok sayıda partili İyi Parti'den ayrıldı. İstifa edenler arasında eski il ve ilçe başkanları da vardı.



İyi Parti'den ayrılan üyeler, AK Parti'ye geçti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti'ye geçenlere rozetlerini sundu.