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İYİ Parti’de istifalar sürüyor: Antalya Milletvekili de istifasını verdi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa etmiş olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:09
İYİ Parti’de istifalar sürüyor: Antalya Milletvekili de istifasını verdi

İYİ Parti’de istifa rüzgarı esmeye devam ediyor. Partinin Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa etmiş olduğunu açıkladı. Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden istifa haberini duyurdu.

Sosyal medya hesabından İYİ Parti’den ayrılmış olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşan Kaya, “İYİ Parti’de, millete ve ülkeye hizmet edebilme koşulları ortadan kalkmıştır. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırarak, istifa etme kararı aldım. Bu karar benim için kolay olmadı. Ancak Antalya’mıza daha iyi bir şekilde hizmet edebilmek için bunu gerekli bir adım olarak görüyorum. Milletimizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak siyasete devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın istifası sonrasında Meclis’te, İYİ Parti sıralarında bir sandalye daha eksildi.

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