İYİ Parti'de Önemli Toplantı: Dervişoğlu Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Partisinin Yönetimiyle Görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, genel başkan başdanışmanları ve danışmanlarıyla önemli bir toplantıda bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Ankara'da bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda, İYİ Parti'nin geleceği ve stratejik planları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), partisinin milletvekilleri, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, genel başkan başdanışmanları ve danışmanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), partisinin milletvekilleri, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, genel başkan başdanışmanları ve danışmanları ile bir araya geldi.