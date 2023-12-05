İYİ Parti'de Sıcak Gelişme: Ümit Dikbayır İhraç Edildi

İYİ Parti'de yerel seçime yaklaşırken krizler bitmiyor. Parti peş peşe gelen istifaların ardından yeni bir haberle gündeme geldi. Son dakika açıklamasına göre Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi. İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından inceleme yapıldığı iddia edilen Ümit Dikbayır'ın partiden ihraç edilmesine karar verildi.