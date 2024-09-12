İYİ Parti'de Şok İstifa: Ümit Özlale Partisinden ve Görevlerinden Ayrıldı

İYİ Parti'de sarsıcı bir gelişme yaşandı. Partinin Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, hem partideki görevlerinden hem de partisinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalar, partinin iç dinamiklerini ve geleceğini sorgulatırken, Özlale'nin ayrılığı, partide önemli bir boşluk yaratacak gibi görünüyor. İstifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 30'a düşmüş oldu.

ÜMİT ÖZLALE'NİN İSTİFASI İLE İYİ PARTİ'DE YENİ KRİZ

Prof. Dr. Ümit Özlale, 12 Eylül 2024 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla, İYİ Parti’deki tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Özlale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." Bu açıklama, parti içinde yeni bir krizi gündeme getirdi ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İYİ Parti'de yaşanan bu istifa, son dönemde partinin içerisindeki hareketliliği ve olası yeni ayrılıkları da gündeme getirdi. Daha önce, 6 Eylül 2024 tarihinde Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklamıştı. Arka arkaya gelen bu istifalar, parti yönetimi ve teşkilatları üzerinde baskıyı artırırken, İYİ Parti'nin meclisteki gücü de zayıflamış durumda.

İYİ PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ GÜCÜ ZAYIFLIYOR MU?

Ümit Özlale'nin istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 30'a düştü. Son zamanlarda partide yaşanan ayrılıkların ardından, partinin meclisteki sandalye sayısı giderek azalıyor. Bu durum, İYİ Parti’nin meclis çalışmalarında ve özellikle yasama faaliyetlerinde etkinliğini etkileme potansiyeline sahip. Partinin, bu tür kayıplara nasıl bir strateji ile karşılık vereceği merak konusu.

İYİ Parti, 2023 genel seçimlerinde aldığı oy oranı ve Meclis'teki varlığı ile muhalefetin önemli aktörlerinden biri haline gelmişti. Ancak son zamanlarda yaşanan bu ayrılıklar, parti içindeki bazı hiziplerin varlığını ve yönetimsel sorunların çözülememesini gündeme getirdi. Bu noktada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yönetiminin, partinin birliğini korumak ve olası ayrılıkların önüne geçmek için hangi adımları atacağı da yakından takip ediliyor.

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR? AKADEMİK VE SİYASİ KARİYERİ

Ümit Özlale, 28 Nisan 1972’de Almanya’da doğdu. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nden mezun olan Özlale, akademik kariyerine Boston College’de devam etti ve 2001 yılında Ekonomi alanında doktorasını tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Özlale, aynı zamanda 2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak çalıştı.

Siyasi kariyerine İYİ Parti’de başlayan Özlale, 2020 yılında İYİ Parti Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi seçildi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görevlendirildi. Özlale, bu görevde bulunduğu süre boyunca parti politikalarının geliştirilmesinde aktif rol aldı ve ekonomi, kalkınma, sosyal politika gibi konularda çeşitli rapor ve çalışmalara imza attı.

2023 Genel Seçimleri'nde İzmir Milletvekili olarak Meclis'e giren Ümit Özlale, partide aktif görev almaya devam etti. 2023 Haziran ayında İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda tekrar GİK üyesi seçilen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Ancak son gelişmeler, Özlale'nin partideki konumunu ve siyasi kariyerini yeniden değerlendirmesine yol açmış görünüyor.