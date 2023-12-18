İYİ Parti'de toplu istifalar sonrası CHP çıkışı: Operasyon siyaseti olarak nitelendirildi

İYİ Parti'de yerel seçimlere tek başına gireceklerini açıklamasının ardından istifalar arttı. Üst yönetimden sonra teşkilatlarda da ayrılıklar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi daha partilerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Planlı Bir Saldırı Var

İstifalarla ilgili konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partimize karşı zaman zaman planlı bir saldırı olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Partideki istifaların arkasında CHP'nin olduğunu iddia eden ve bunu 'operasyon siyaseti' olarak tanımlayan Zorlu, Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul'a yakın bir ilde belediye meclis üyemizi arıyor. Diyor ki, 'biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin.' Bu da yetmiyor, CHP'li bir ismin adını vererek 'size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir. Bunun adı eleştiri siyaseti değildir. Bir parti kendi iradesiyle 'ben rekabet etmek istiyorum' diyorsa, karşımızda bulacağımız bir davranış bu mudur? Bu parti disiplinine yaklaşan bir davranış mıdır? Bunun adını operasyon siyaseti olarak adlandırmaktan geri durmayacağım." şeklinde konuştu.

İYİ Parti'deki istifalar ve disiplin süreciyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuştu. "İYİ Parti ile İttifak devam edecek mi?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Hayırlısı, tabii benim yorum yapabileceğim bir saha asla değil. Bir siyasi partinin her ne kadar ittifakımız olsa da, bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım, ne de müdahil olurum. Sadece, eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu, keşke olmasa. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Çünkü İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi açısından son yıllarda çok özel kararlara ve başarılara imza atmış bir siyasi partidir. Umarım kendi içlerinde sağlıklı bir süreci sulh içerisinde bir süreci yaşarlar, yaşatırlar." ifadelerini kullanan İmamoğlu sözlerini şu şekilde devam etti:

"Onun dışında meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi de onların kişisel kararlarıdır. Kendileri için hayırlısı olsun, diyorum. Elbette bugüne kadar hizmet sundular İYİ Parti grubunda. Ben İYİ Parti grubunun İstanbul'a sunmuş olduğu hizmetlerden de memnun bir belediye başkanıyım. Çok dayanışma ve karşılıklı istişare içerisinde il başkanları olsun, görev almış ve şu anda alan belediye meclis üyeleri olsun, istişare içerisinde bir süreç yönettik. Bu duygularla kendilerini buradan selamlamış olayım."

Kötü Sözlere Kulak Asmam

İYİ Parti'deki istifalar sonrası kendisine 'Eş Başkan' denildiği iddiasına da yanıt veren İmamoğlu, "Kötü sesleri duymazlıktan gelirim. Kötü sözlere de kulak asmam." şeklinde konuştu.