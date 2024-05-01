Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,49 0,32%
EURO
34,67 0,22%
ALTIN
2.397,55 1,23%

İYİ Parti’de üst üste yaşanan istifalar sonrasında il yönetimi düştü

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda, üst üste gelen istifalar nedeniyle il yönetimi düştü.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 18:11
İYİ Parti’de üst üste yaşanan istifalar sonrasında il yönetimi düştü

İYİ Parti’de istifa rüzgarları dinmiyor. İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda artarda gelen istifalar ile birlikte, il yönetimi düştü. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın partisinden istifa etmesi sonrasında İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan da görevinden istifa etmiş olduğunu açıkladı.

Fatma Başkan, istifa açıklamasında “Seçim sonuçlarında, ülke genelinde ağır bir hezimete uğradık. Partinin toparlanması için bir fırsatı vardı. Bu nedenle, Trabzon teşkilatına yakışır şekilde, genel başkan seçimlerinde Sayın Koray Aydın’ı destekledik. Ancak sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Artık partide sağlıklı bir çalışma ortamının kalmadığına inanıyorum ve bu nedenle İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tüm bunlarla birlikte, Trabzon İyi Parti Yönetim Kurulu’nda 40 asıl ve 40 yedek olmak üzere 80 üyeden 62’sinin de görevden istifa etmiş olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Bu yağ yüzünüzden kaş fışkırtacak! Seyrek kaşlılar elinden düşürmeyecek

Severek izlenen dizinin 2.sezonu olmayacak! NOW TV’den kesin duyuru

Mayıs ayında akaryakıta kallavi indirim! 15 Mayıs'a kadar sürecek

Her sabah 1 bardak içen iğne ipliğe dönüyor! Yaza dümdüz karınla girmek isteyenlere özel detoks

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

PTT'den ev hanımlarına 100.000 TL destek! Tek şarta verilecek

Severek izlenen dizinin 2.sezonu olmayacak! NOW TV’den kesin duyuru

Milli Emlak’ta peşinat ödeyen arsayı kapıyor! Bedavadan biraz daha pahalı arsanız hazır

Yaşlanmayı şak diye durduran meyve! Her gün yiyende kırışıklıktan eser kalmıyor

Altın fiyatlarına Mayıs şoku! İslam Memiş büyük fırsat için tarih verdi

İstanbullulara kara haber tez ulaştı! O tarihe kadar güneş yüzü görmeyecekler

Bu yağ yüzünüzden kaş fışkırtacak! Seyrek kaşlılar elinden düşürmeyecek

Mayıs ayında akaryakıta kallavi indirim! 15 Mayıs'a kadar sürecek

Her sabah 1 bardak içen iğne ipliğe dönüyor! Yaza dümdüz karınla girmek isteyenlere özel detoks

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor

Sürücülere müjde! Yakıt almak için bu geceyi bekleyin! 2.60 TL indirimli alacaksınız

Sabun gibi köpüren kahvenin sırrı bundaymış! Ünlü kahveciler hep böyle yapıyor