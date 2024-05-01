İYİ Parti’de üst üste yaşanan istifalar sonrasında il yönetimi düştü

İYİ Parti’de istifa rüzgarları dinmiyor. İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda artarda gelen istifalar ile birlikte, il yönetimi düştü. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın partisinden istifa etmesi sonrasında İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan da görevinden istifa etmiş olduğunu açıkladı.

Fatma Başkan, istifa açıklamasında “Seçim sonuçlarında, ülke genelinde ağır bir hezimete uğradık. Partinin toparlanması için bir fırsatı vardı. Bu nedenle, Trabzon teşkilatına yakışır şekilde, genel başkan seçimlerinde Sayın Koray Aydın’ı destekledik. Ancak sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Artık partide sağlıklı bir çalışma ortamının kalmadığına inanıyorum ve bu nedenle İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tüm bunlarla birlikte, Trabzon İyi Parti Yönetim Kurulu’nda 40 asıl ve 40 yedek olmak üzere 80 üyeden 62’sinin de görevden istifa etmiş olduğu belirtildi.