İYİ Parti’de yeni Başkan Dervişoğlu, Akşener’den görevi devraldı

Yerel seçimlerde beklediği sonuçları elde edemeyen İYİ Parti, seçimli olağanüstü kurultayını toplamış ve yeni genel başkanını seçmişti. Seçimler sonucunda İYİ Parti Genel Başkanı koltuğuna Müsavat Dervişoğlu geldi.

Dün mazbatasını alan Dervişoğlu, bugün de İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’den görevi devraldı. “Sadece bir koltuk devralmıyorum” ifadelerini kullanan Müsavat Dervişoğlu, “Ben bir ülküyü teslim alıyorum. Bayrağı daha da yukarı taşıyacağı” dedi.

Meral Akşener ise “Genel Başkanımıza bir koltuk değil, bütün birikimi devrediyorum” ifadelerin kullandı.