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İYİ Parti’de yeni Başkan Dervişoğlu, Akşener’den görevi devraldı

İYİ Parti’nin yeni genel başkanı olarak seçilen Müsavat Dervişoğlu, dün mazbatasını almıştı. Bugün ise Dervişoğlu, Meral Akşener’den görevi teslim aldı.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 13:49
İYİ Parti’de yeni Başkan Dervişoğlu, Akşener’den görevi devraldı

Yerel seçimlerde beklediği sonuçları elde edemeyen İYİ Parti, seçimli olağanüstü kurultayını toplamış ve yeni genel başkanını seçmişti. Seçimler sonucunda İYİ Parti Genel Başkanı koltuğuna Müsavat Dervişoğlu geldi.

Dün mazbatasını alan Dervişoğlu, bugün de İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’den görevi devraldı. “Sadece bir koltuk devralmıyorum” ifadelerini kullanan Müsavat Dervişoğlu, “Ben bir ülküyü teslim alıyorum. Bayrağı daha da yukarı taşıyacağı” dedi.

Meral Akşener ise “Genel Başkanımıza bir koltuk değil, bütün birikimi devrediyorum” ifadelerin kullandı.

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