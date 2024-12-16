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İYİ Parti'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiriler: Harcamalarda Tasarruf Yok!

İYİ Parti milletvekilleri, Ticaret ve Hazine Bakanlıkları'nın 2025 yılı bütçeleri üzerinde önemli eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:53
İYİ Parti'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiriler: Harcamalarda Tasarruf Yok!

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Bütçeleri Tartışıldı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret ve Hazine Bakanlıkları'nın 2025 yılı bütçeleri üzerine yaptığı konuşmada, harcamalarda tasarruf yapılmadığını vurguladı. Usta, "Harcamadan tasarruf olması lazım ama harcamalardan tasarruf yapılmıyor. Yatırımı kıstığınız zaman bunun adı tasarruf değil" diyerek durumu eleştirdi.

Enflasyonun bir miktar düşme trendine girdiğini belirten Usta, ancak bu düşüşün beklenen düzeyde olmadığını söyledi. Ülkenin son iki çeyrektir negatife giden ekonomik büyümesine dikkat çeken Usta, "Bu teknik anlamda resesyondur. Türkiye resesyona girdi. Resesyona giriyorsun ama hala bir taraftan da yüzde 47 enflasyonun var" ifadelerini kullandı.

EYT'nin Maliyetleri ve Kamu Harcamaları

Usta, EYT konusunun abartılmaması gerektiğini belirterek, bu yılki maliyetinin 300 milyar lira olduğunu açıkladı. Mukayese yaparak, Kur Korumalı Mevduat ve depremin maliyetlerinin daha yüksek olduğunu dile getirdi: "Kur Korumalı Mevduat'ın 2023 yılı maliyeti 893 milyar lira; depremin 2023 yılı maliyeti 960 milyar lira. Esas depremi biz Kur Korumalı Mevduat'ta yaşamışız."

Usta, kamuda harcamaları kısmanın tasarruf olarak görülmemesi gerektiğini savunarak, "Cari giderler tasarruf yapılacak giderlerdir" dedi.

Hükümete Yönelik Eleştiriler

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, son 6 yılda Türkiye'nin faize 110 milyar dolar ödediğini ve bunun SGK'nin 2025 yılı bütçesi kadar olduğunu ifade etti. Türkkan, hükümetin EYT'yi bahane etmeye çalıştığını, asıl sorunun yüksek faiz ödemeleri olduğunu savundu.

Türkkan, enflasyon verilerinin doğru yansıtılmadığını belirterek, "Enflasyonu istediğiniz kadar TÜİK hesabıyla düşük gösterin. Çarşıda pazarda hissedilen enflasyon çok farklı" dedi. Ayrıca, Türkiye'de yüksek enflasyonun ahlaki değerleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayat Pahalılığına Dikkat Çekildi

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Türkiye'deki yüksek enflasyonun uluslararası rekabeti olumsuz etkilediğini ifade etti. Düşük ve sabit gelirli ailelerin etkilenmesine dikkat çeken Kayalar, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili güven sorununa değindi. "Hayat pahalılığı inanılmaz bir noktaya geldi" diyen Kayalar, enflasyondaki değişimlerin yaşam standartlarını etkilemediğini belirtti.

Genel Kurulda ayrıca, akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Turgut Karataş anıldı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Karataş'ın sevenlerine başsağlığı diledi.

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