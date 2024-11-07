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İYİ Parti'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Sert Eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin doktor-hasta ilişkisini zedelediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:13
İYİ Parti'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Sert Eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'dan Yönetmelik Eleştirisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yeni yürürlüğe giren aile hekimliği yönetmeliğini eleştirerek, bu düzenlemenin doktor-hasta ilişkisini bir müşteri-çalışan ilişkisine dönüştürdüğünü ifade etti. Kavuncu, konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında, "Bu yönetmelik, doktorla hastayı karşı karşıya getirecek bir uygulama" dedi.

Aile Hekimleri İş Bıraktı

Kavuncu, aile hekimlerinin bu yönetmelik nedeniyle 3 günlük iş bırakma kararı aldığını hatırlatarak, "Bu düzenleme, aile hekimlerinin alacağı ana maaşta kesintiye neden oluyor. Sözde bir teşvikle bu farkın kapatılacağı iddia ediliyor, ama gerçekler çok farklı" dedi.

Hasta Sayısında Sınırlama

Kavuncu’ya göre, yeni yönetmelikle bir aile hekimine düşen hasta sayısının en fazla 3 bin 500 olarak belirlenmesi, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ciddi sorunlara yol açacak. "Bu durumda sadece İstanbul'da 1 milyon 200 bin hastanın başka aile hekimlerine yönlendirilmesi gerekecek" diyen Kavuncu, bu durumun dar gelirli vatandaşların daha uzak bölgelere gitmek zorunda kalmalarına neden olacağını vurguladı.

Seçim İhtimali Üzerine Değerlendirme

Kavuncu, partisi olarak erken seçim olasılığını da değerlendirdi. "Cumhurbaşkanı, eğer ülkeyi yönetemeyecek durumda kalmışsa hemen erken seçim kararı alsın. Bu durum için TBMM’den onay beklemek milletle alay etmektir" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinin Anayasa’yı çiğnemenin bir aracı olmaması gerektiğini belirten Kavuncu, "Bu tuzağa düşmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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