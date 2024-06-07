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İYİ Parti’den Akşener’e çağrı: “Görüşmenin içeriğini paylaş”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi sonrasında, tartışmalar büyüyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Akşener’den görüşme ile ilgili açıklama beklediklerini kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:26
İYİ Parti’den Akşener’e çağrı: “Görüşmenin içeriğini paylaş”

İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener, partisindeki görevi bırakmasından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Kamuoyunda büyük bir merak uyandıran görüşmede, Erdoğan ve Akşener arasında ne konuşulduğu merak ediliyor. Öte yandan Akşener’in eski partisi İYİ Parti yönetimi ise görüşmeye tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, görüşmeyi ilk olarak basından öğrendiklerini, daha sonrasında ise Akşener’in İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nu arayıp bilgi verdiğini ifade etti.

Poyraz, Akşener’e yönelik bir de çağrıda bulundu. Uğur Poyraz, görüşmenin içeriği ile ilgili Akşener’in bilgi vermesi gerektiğini kaydetti. Poyraz, “Akşener, oldukça tecrübeli bir siyasetçi. Bu konunun açıklığa kavuşmaması durumunda nasıl değerlendirileceğini iyi bilir. Görüşmeyi izah etmek zorunda. Öbür türlü vicdanları sızlatır” ifadelerini kullandı.

Poyraz, “Bu görüşme madem kamuoyunun önünde ilan edildi, içeriği de bir an önce kamuoyu ile paylaşılmalıdır” dedi.

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