İYİ Parti'den Asgari Ücret Açıklaması: 28 Bin Lira Bekleniyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, parti binasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, asgari ücret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Asgari ücrette temmuz ayına kadar 28 bin lira beklentimiz, temmuz ayından sonra da günün koşullarına göre bir artırma talebimiz var" dedi.

Partinin Üye Sayısı ve Anket Sonuçları

Yılmaz, Ordu’daki teşkilat çalışmalarına dair bilgi verirken, üye sayısının 7 bin seviyesine yaklaştığını belirtti. Ayrıca, partinin anketlerdeki oy oranının artış gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "7,5 ay önce anketlerin dibinde gözüken partimiz şu anda yüzde 10 bandını aşmıştır. 2024 yılında yüzde 10'u aşacağımız hedefi gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu ve Yerel Milliyetçilik

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun cumartesi günü Ordu’yu ziyaret edeceğini hatırlatan Yılmaz, Dervişoğlu’nun kamuoyunda tanınmasının partilerine olan ilgi ve alakayı arttırdığını belirtti. Yılmaz, yerel milliyetçilik çağrısında bulunarak, "Orduluların, diğer illerin kendi içlerinde oluşturmuş olduğu milliyetçilik anlayışını Müsavat Dervişoğlu'na göstermelerini istirham ediyoruz" dedi.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları

Asgari ücretle ilgili daha fazla bilgi veren Yılmaz, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesinde olmasını istediklerini, bunun şu anda Türkiye koşullarında mümkün görünmediğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz (ortada), partisinin Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz (ortada), partisinin Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.