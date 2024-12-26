İYİ Parti'den Asgari Ücret Açıklaması: Geçinmek Mümkün Değil

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'dan Sert Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te yaptığı basın toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılı için yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "Bu asgari ücretle Türkiye şartlarında geçinebilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ekonomik İstikrarsızlığa Dikkat Çekti

Kavuncu, mevcut ekonomik koşullarda bazı işletmelerin bu iklimi fırsat bilerek sürekli zam yaptığını vurguladı. Ayrıca, emekli maaş artışlarının belirlenmesinde asgari ücretin etkili olduğunu belirterek, "Asgari ücretle ilgili alınmış karar, emeklilerle ilgili alınacak olan kararın adeta habercisi." şeklinde konuştu. Emeklilerin beklentilerinin de karşılanması gerektiğini ifade etti.

Toplumsal Gerilim ve Suriye Meselesi

Kavuncu, Türkiye'deki toplumsal gerilimin arttığını savunarak, "Bu toplumsal gerilim, bu sosyal hadiseler acaba iktidara hiç mi işaret vermiyor?" dedi. Suriye konusunda dikkatli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyleyen Kavuncu, "Suriye halkının vereceği karar, herkesin kabul edeceği bir karardır." diye ekledi.

2024 Yılı İYİ Parti için Önemli

Kavuncu, 2024 yılının İYİ Parti için bir toparlanma yılı olacağını belirterek, partinin geçmişi ve geleceği üzerindeki önemli noktaları aktardı. "Bugünün Türkiye'sinde bir siyasi parti kurmak ve ayakta kalmak kolay değil. Gerçekleştirilen mücadele, milli devlet olarak Türkiye'nin hayatına devam etmesini sağlamak içindir." dedi.

Terörle Müzakere İhtimaline Eleştiri

Kavuncu, terör örgütü ile pazarlık yapmanın Türkiye için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, "Elinde silah tutan bir grup olduğu sürece yapacağınız hiçbir müzakere, hiçbir görüşme neticeye ulaşmaz." ifadelerini kullandı.