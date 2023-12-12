İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti

İYİ Parti içindeki gelişmeler sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifasını talep ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha: İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti
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İYİ Parti içindeki hareketlilik devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile istifasını duyurdu.

Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum."

Bu gelişme, İYİ Parti içindeki istifaların artış gösterdiği bir döneme denk gelirken, partinin iç dinamiklerinde yaşanan değişimler ve siyasi gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

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