İYİ Parti'den Budget Eleştirileri: Sığınmacıların Geri Dönüş Süreci Önemli

İYİ Parti Milletvekilleri, 2025 Yılı Bütçesine Dikkat Çekti

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülürken, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, 'Suriyeli sığınmacıların geri dönüş süreci hızlı ve güvenli bir şekilde işletilmelidir.' dedi.

Bütçe Yetersizliği ve Ekonomik Kriz Vurgusu

Genel Kurulda söz alan başka bir İYİ Parti Milletvekili, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bütçenin sadece gelir ve giderlerin toplandığı bir tablo değil, iktidarların millete karşı sorumluluklarını yansıtan bir araç olduğunu belirtti. Öztürk, 'Enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızın artık dayanacak gücü kalmadı' diyerek derin bir ekonomik krize dikkat çekti.

Öztürk'ün ifadelerine göre, peş peşe gelen zamlar, kira artışları, sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar ve gençlerin iş bulma zorlukları, vatandaşları çaresiz bırakıyor.

Adalet ve Yargı Reformu Gereksinimi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, 'Türkiye'de kuvvetler ayrılığının kalmadığını' belirterek, adaletin doğru bir şekilde işlemediğini vurguladı. Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise cezasızlık kültürünün hâlâ var olduğunu, ciddi suçların etkin bir şekilde soruşturulmadığının altını çizdi.

Dış Politika ve Sığınmacıların Geri Dönüşü

Metin Ergun, Dışişleri Bakanlığına ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu dile getirerek, 'Türkiye, dünyanın en hareketli bölgelerinde bulunuyor ve dış politikada etkinliği artırmak gerekmektedir.' dedi. Ergun, Suriyeli sığınmacıların geri dönüş sürecinin güvenli bir şekilde işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Sığınmacıların geldiği ata yurtlarına dönmeleri gerekmektedir' şeklinde konuştu.

Suriye'nin Geleceği ve Türkiye'nin Rolü

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türkiye'nin Suriye'deki yeni dengelerin oluşumunda önemli bir aktör olabileceğini belirterek, 'Güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlanırsa, Türkiye Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde etkin bir rol alabilir.' dedi.