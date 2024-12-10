DOLAR
34,81 -0,1%
EURO
36,63 0,38%
ALTIN
3.008,3 -1,1%
BITCOIN
3.318.425,14 1,26%

İYİ Parti'den Budget Eleştirileri: Sığınmacıların Geri Dönüş Süreci Önemli

İYİ Parti Milletvekilleri, TBMM'de 2025 yılı bütçeleri üzerinde sığınmacıların geri dönüş sürecinin güvenli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:54
İYİ Parti'den Budget Eleştirileri: Sığınmacıların Geri Dönüş Süreci Önemli

İYİ Parti Milletvekilleri, 2025 Yılı Bütçesine Dikkat Çekti

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülürken, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, 'Suriyeli sığınmacıların geri dönüş süreci hızlı ve güvenli bir şekilde işletilmelidir.' dedi.

Bütçe Yetersizliği ve Ekonomik Kriz Vurgusu

Genel Kurulda söz alan başka bir İYİ Parti Milletvekili, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bütçenin sadece gelir ve giderlerin toplandığı bir tablo değil, iktidarların millete karşı sorumluluklarını yansıtan bir araç olduğunu belirtti. Öztürk, 'Enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızın artık dayanacak gücü kalmadı' diyerek derin bir ekonomik krize dikkat çekti.

Öztürk'ün ifadelerine göre, peş peşe gelen zamlar, kira artışları, sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar ve gençlerin iş bulma zorlukları, vatandaşları çaresiz bırakıyor.

Adalet ve Yargı Reformu Gereksinimi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, 'Türkiye'de kuvvetler ayrılığının kalmadığını' belirterek, adaletin doğru bir şekilde işlemediğini vurguladı. Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise cezasızlık kültürünün hâlâ var olduğunu, ciddi suçların etkin bir şekilde soruşturulmadığının altını çizdi.

Dış Politika ve Sığınmacıların Geri Dönüşü

Metin Ergun, Dışişleri Bakanlığına ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu dile getirerek, 'Türkiye, dünyanın en hareketli bölgelerinde bulunuyor ve dış politikada etkinliği artırmak gerekmektedir.' dedi. Ergun, Suriyeli sığınmacıların geri dönüş sürecinin güvenli bir şekilde işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Sığınmacıların geldiği ata yurtlarına dönmeleri gerekmektedir' şeklinde konuştu.

Suriye'nin Geleceği ve Türkiye'nin Rolü

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türkiye'nin Suriye'deki yeni dengelerin oluşumunda önemli bir aktör olabileceğini belirterek, 'Güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlanırsa, Türkiye Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde etkin bir rol alabilir.' dedi.

İLGİLİ HABERLER

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da Tarihi Fırsat Barış Anlaşması İle Taçlanmalı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye Dikkat Çeken Mesaj
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Yönetimi İçin Kucaklayıcı Bir Anlayış Temennisi
4
IKBY Başbakanı Barzani, Bahreyn Kralı Al Halife ile Manama'da Görüştü
5
İstanbul'da Yoğun Yağış Trafiği Etkiliyor: Yoğunluk Yüzde 89'a Ulaştı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerin Zaferine İnancımız Tam
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail Hükümetinin Yolunu Kınıyorum'

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!