İYİ Parti'den Çömez, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2024'ün önemli fotoğraflarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:03
İYİ Parti'den Çömez, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çömez, Anadolu Ajansı'nın Öne Çıkan Fotoğraflarını İnceledi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. 2024 yılına damga vuran olayların ve yaşamın önemli anlarını yansıtan fotoğrafların değerlendirildiği bu etkinlikte, Çömez, AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği eserleri inceledi.

Oylamada, Roketsan, Lifebox ve Sony gibi firmaların katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" gibi kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Çömez, en beğendiği fotoğraflar arasında Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" adlı eserini "Haber" kategorisinde, Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" adlı eserini ise "Spor" kategorisinde öne çıkardı.

Çömez, AA'nın Fotoğraf Sanatçılarını Övdü

Yapılan oylama sonrası bir açıklama yapan Çömez, fotoğrafları incelerken oldukça etkilendiğini ifade etti. AA'nın uluslararası standartlarda başarılarını yakından takip ettiğini belirten Çömez, şunları söyledi:

"Bu fotoğrafları görüp etkilenmemek mümkün değil. Dünya medyasını takip eden, yurt dışındaki ajansların fotoğraflarına da ilgi duyan birisiyim. Bütün samimiyetimle, tarafsız gözlemim ve açık yürekliliğimle söylüyorum, AA'nın fotoğraf sanatçıları hakikaten bir efsane ve bir dünya markası. Sergilemiş oldukları fotoğraflar muhteşem eserlerdir. Dünyada örnek alınacak, ders alınacak eserlerdir."

Çömez, Atatürk'ün kurduğu bu kurumun tüm çalışanlarının samimiyet ve özveriyle çalıştığını vurgulayarak, "Dünyaya örnek olacak bir performans sergiliyorlar. Dünyadaki marka ajansların AA'yı takip etmeleri, örnek almaları ve ders almaları gerekir." diye ekledi.

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