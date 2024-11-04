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İYİ Parti'den Diyabetli Çocuklara Önemli Çözüm Çağrısı

İYİ Parti Group Başkanvekili Turhan Çömez, diyabetli çocuklar için sağlık teknolojilerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 18:49
İYİ Parti'den Diyabetli Çocuklara Önemli Çözüm Çağrısı

Çömez, Diyabetli Çocuklar İçin Umut Oluyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, diyabetle yaşayan çocukların daha sağlıklı bir hayat sürmeleri için pompa ve sensör kullanımının şart olduğunu ifade etti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Çömez, "Bu, diyabet hastası yavrularımızın hayatını uzatmak için çok önemli bir aygıttır" şeklinde belirtti. Türkiye'de yaklaşık 30 bin çocuğun Tip-1 diyabetle mücadele ettiğini söyleyen Çömez, bu çocukların günde sekiz kez parmaklarından kan almak zorunda kalmalarının acı verici olduğunu ifade etti.

Çocukların Geleceği İçin Teknolojik Çözümler

Çömez, diyabetli çocuklar için gerekli teknolojik çözümleri sağlamak adına yıllardır mücadelenin verildiğini belirtti. Günlük 300 kez şeker ölçümü yapan cihazların kullanımının, çocuklara sağlıklı bir yaşam sunacağını vurguladı.

Çömez, "Bu devlet için önemsenmeyecek bir rakam ama iktidar bu konuda duyarsız. Aylık maliyeti 100 milyon olan bu rakamı görmezden geldiler" diyerek hükümeti eleştirdi.

TUS Sınavına Yönelik Eleştiriler

Çömez, Türkiye'deki Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) haksızlıklarla dolu olduğunu ve yabancı doktorlara tanınan ayrıcalıkların bulunduğunu ifade etti. Yabancı doktorların Türk doktorlardan daha düşük puanlarla kadrolara yerleştirildiğini belirterek, "Türk hekimlerini küstürmeye devam edersek, önümüzdeki yıllarda yurt dışına giden doktor sayısı 30 bini bulacak" dedi.

Aile Hekimliği Uygulamalarına Dikkat Çekti

Aile hekimlerinin maaş sistemini eleştiren Çömez, hasta ile doktoru karşı karşıya getiren uygulamaların son bulması gerektiğini savundu.

Kayyım Uygulamalarına Dair Düşünceleri

Basın toplantısının sonunda kayyım atamaları ile ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Çömez, "Kayyım uygulaması millet iradesinin gasbı anlamına gelir ve bu durum kabul edilemez" dedi.

İsrail ile Ticaret Üzerine Açıklamalar

Çömez, diplomatik ticaretin yanlış yollara saptığını iddia ederek, "İsrail ile ticareti kesip Mısır ile yapılan ticaretin artması dikkat çekici" yorumunda bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, kürsüde...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, kürsüde yanında getirdiği kan şekeri ölçme cihazı ile kanındaki şeker düzeyini ölçtü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, kürsüde...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, kürsüde yanında getirdiği kan şekeri ölçme cihazı ile kanındaki şeker düzeyini ölçtü.

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