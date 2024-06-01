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İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili CHP’ye geçiyor: Meclis’te koltuk dağılımı değişecek

İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklayan Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın danışmanı, Kaya’nın Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:44
İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili CHP’ye geçiyor: Meclis’te koltuk dağılımı değişecek

14 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimlerde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili seçilen Aykut Kaya, dün (31 Mayıs) patisinden istifa etmiş olduğunu duyurmuştu. Kaya’nın istifası ile İYİ Parti Meclis’te bir koltuk daha kaybederken, Kaya’nın başka bir partiye geçiş yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Kaya’nın danışmanı Çağrı Pehlivanlı, CHP lideri Özgür Özel’den bir çağrı geldiğini açıkladı.

Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın danışmanı Çağrı Pehlivanlı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’den Kaya’ya bir davet geldiğini ve Kaya’nın CHP’ye katılabileceğini belirtti.

Milletvekili sayısı 44’ten 36’ya düştü

Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın istifa ettiğini duyurması ile birlikte, İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki koltuk sayısı 44’ten 36’ya geriledi.

İddialara göre Aykut Kaya, Salı günü yapılacak olan CHP Meclis grup toplantısında, Özgür Özel’in daveti ile CHP’ye geçiş yapacak.

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