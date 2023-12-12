İyi Parti'den istifa etmişti! 2. turda kime oy verdiğini açıkladı

İYİ Parti'de son dönemde yaşanan istifa furyasının en çok konuşulan isimlerinden Ankara Milletvekili Adnan Beker, canlı yayındaki itirafıyla yeniden gündeme geldi. Ankara milletvekili adayı olduğu 14 Mayıs milletvekili seçiminde oy kullanmadığını belirten Adnan Beker, 28 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde kime oy verdiğini açıkladı.

İyi Parti'den istifa etmişti! 2. turda kime oy verdiğini açıkladı
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Geçtiğimiz hafta içi İYİ Parti'den istifa ederek ayrılan Ankara Milletvekili Adnan Beker, TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında itirafını uzun uzun anlattı. "Altılı Masaya katılmasaydık 90 milletvekilimiz olacaktı" diyen Beker, yarım saat boyunca o masaya oturulmaması gerektiği konusunda yalvardığını söyledi.

İşte Adnan Beker'in katıldığı canlı yayında öne çıkan önemli satır başları:

İyi Parti'den istifa eden Adnan Beker 2. turda kime oy verdiğini açıkladı

"MERAL HANIM'IN MORALİ BOZUKTU"

"İYİ Parti'nin Ankara adayı olsaydım yüzde 20'den fazla oy alırdım. Seçimi kazanır mıyım kaybeder miyim bilmiyorum. Koştuğum her seçimde oyumu artırıyorum. böyleydi. eçimin başarısız olduğu gece herkes oradaydı. Tüm başkan yardımcıları vb. Burası cenaze evi gibi, herkes üzgün. Meral Hanım da çok bunalımdaydı."

“28 MAYIS SEÇİMLERİNDE TAYYİP BEY’E OY VERDİM”

"Üzülmeyen tek kişi benim. Kemal Bey'e oy vermedim. Kimseden oy da istememiştim. 14 Mayıs'ta oy vermedim, 28 Mayıs seçimlerinde ayyip Bey'e oyumu verdim. Oy vereceğim başka aday yok.”

"BEN BUNUNLA GURUR DUYARIM"

"Cumhurbaşkanımız ve Almanya Şansölyesi ile canlı yayını izlediğimizde, bugün Almanya çok büyük bir ülke, tüm dünya izliyordu. Başkanımız o adama tak tak yaptı. hiç ses çıkarmadı, sadece baktı. Ben gurur duydum."

"BENDEN DE PARA İSTEDİLER, VERMEDİM"

"Partimizin böyle sorunları var. Milletvekilleri pazarlanıyor, para veriyorlar. Partimizin her toplantısında bu konuşulmaya başlandı. Ama bunu söyleyen ve Meral Akşener'e yalan söyleyen her kimse aynı zamanda meşru müdafaa da yapmış demektir. Yanına gittim ve dedim ki: 'Bu sorulara karışmayın, kimse bir şey söylemiyor, bu sorular herkesin kafasını karıştırıyor.' Bu kez banka hesapları ortaya çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda oturduğumuz sırada Sayın Musavvat gelip başkanın talepte bulunduğunu söyleyerek delegelere talepte bulundu. 'Şu kadar ver, bu kadar ver' diyorlar. Bana da soruldu ama vermedim.”

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