İYİ Parti'den Kritik Açıklamalar: Anayasa Tartışmaları ve Gençlerin Yurtdışı İsteği

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Uyarılar

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, mevcut siyasi tartışmaların Türkiye'nin gerçek sorunlarını gölgede bıraktığını ifade etti. Dervişoğlu, "Bütün bunlar, Türkiye'nin yakıcı sorunlarının gölgelenmesi için tartışma zeminine taşınan planlardır" dedi.

Şiddet Olayları ve Ceza Sistemi Eleştirisi

Dervişoğlu, son zamanlarda medyaya yansıyan şiddet olaylarına dikkat çekerek, suçluların mevcut düzenin müsamahasından cesaret bulduğunu vurguladı. "Ceza sistemindeki hafifletici sebepler ve yetersiz denetim, suça davetiye çıkarmaktadır," dedi. Türkiye'nin adalet sisteminin yetersizliğine değinen Dervişoğlu, bu sorunların daha fazla göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bürokratik oligarşiyi derinleştirdiğini savundu. "Kamu kurumları ile parlamento arasındaki bağlar kopmuş durumda. Milletvekilleri, yürütme ile iletişim kuramıyor," diye konuştu. Anayasa değişikliğinin güç arzusunu meşrulaştırmak için kullanılmasına karşı olduklarının altını çizdi.

Gençlerin Yurtdışı İsteği ve Beyin Göçü

Türkiye'de her iki gençten birinin yurt dışında yaşamak istediğini belirten Dervişoğlu, "Beyin göçü hızlandı; nitelikli iş gücünü kaybediyoruz," dedi. Dünya ekonomisinin dijital ve yeşil dönüşümden geçtiğini hatırlatan Dervişoğlu, bu konuda yetersiz desteklerin sorunu çözemeyeceğini vurguladı.

Sığınmacılar ve Nüfus Sayımı Önerisi

Dervişoğlu, Türkiye'deki sığınmacılar hakkında yapılan tartışmalara dair, "Ülke genelinde kapsamlı bir kapalı nüfus sayımı yapılmalıdır," önerisini dile getirdi. İçişleri Bakanı'nın adresi kayıp olan Suriyeli sığınmacı sayısını açıklamasının endişe verici olduğunu ifade etti.

TBMM'deki Kapalı Oturum ve Dış Politika

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki kapalı oturumu değerlendirerek, "Kimse endişe etmesin; Türkiye'nin topraklarına göz diken hiçbir güç başarılı olamayacaktır," dedi. İç siyasette tıkanmalara karşı dış tehditlerin sıklıkla gündeme getirildiğini belirtti.