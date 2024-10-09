DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,55 0,33%
ALTIN
2.885,17 -0,03%
BITCOIN
2.130.373,74 0,2%

İYİ Parti'den Kritik Açıklamalar: Anayasa Tartışmaları ve Gençlerin Yurtdışı İsteği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, anayasa tartışmalarını eleştirirken Türkiye'nin sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:24
İYİ Parti'den Kritik Açıklamalar: Anayasa Tartışmaları ve Gençlerin Yurtdışı İsteği

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Uyarılar

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, mevcut siyasi tartışmaların Türkiye'nin gerçek sorunlarını gölgede bıraktığını ifade etti. Dervişoğlu, "Bütün bunlar, Türkiye'nin yakıcı sorunlarının gölgelenmesi için tartışma zeminine taşınan planlardır" dedi.

Şiddet Olayları ve Ceza Sistemi Eleştirisi

Dervişoğlu, son zamanlarda medyaya yansıyan şiddet olaylarına dikkat çekerek, suçluların mevcut düzenin müsamahasından cesaret bulduğunu vurguladı. "Ceza sistemindeki hafifletici sebepler ve yetersiz denetim, suça davetiye çıkarmaktadır," dedi. Türkiye'nin adalet sisteminin yetersizliğine değinen Dervişoğlu, bu sorunların daha fazla göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bürokratik oligarşiyi derinleştirdiğini savundu. "Kamu kurumları ile parlamento arasındaki bağlar kopmuş durumda. Milletvekilleri, yürütme ile iletişim kuramıyor," diye konuştu. Anayasa değişikliğinin güç arzusunu meşrulaştırmak için kullanılmasına karşı olduklarının altını çizdi.

Gençlerin Yurtdışı İsteği ve Beyin Göçü

Türkiye'de her iki gençten birinin yurt dışında yaşamak istediğini belirten Dervişoğlu, "Beyin göçü hızlandı; nitelikli iş gücünü kaybediyoruz," dedi. Dünya ekonomisinin dijital ve yeşil dönüşümden geçtiğini hatırlatan Dervişoğlu, bu konuda yetersiz desteklerin sorunu çözemeyeceğini vurguladı.

Sığınmacılar ve Nüfus Sayımı Önerisi

Dervişoğlu, Türkiye'deki sığınmacılar hakkında yapılan tartışmalara dair, "Ülke genelinde kapsamlı bir kapalı nüfus sayımı yapılmalıdır," önerisini dile getirdi. İçişleri Bakanı'nın adresi kayıp olan Suriyeli sığınmacı sayısını açıklamasının endişe verici olduğunu ifade etti.

TBMM'deki Kapalı Oturum ve Dış Politika

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki kapalı oturumu değerlendirerek, "Kimse endişe etmesin; Türkiye'nin topraklarına göz diken hiçbir güç başarılı olamayacaktır," dedi. İç siyasette tıkanmalara karşı dış tehditlerin sıklıkla gündeme getirildiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Turizm Fuarı Açıldı
2
Özgür Özel: Madencilerin Yanındayız ve Siyasi Tartışmalarda Temkinli Olmalıyız
3
İyilik Okulu Projesi 10. Yılını Kutladı
4
Google Çalışanları Nimbus Projesi'nde Baskı Altında
5
Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Ukrayna Büyükelçisi, İkinci Barış Zirvesi İçin Rusya'nın Katılımını Talep Ediyor
7
CHP Lideri Özel, Almanya'nın Büyükelçisi Sorg ile Görüştü

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak