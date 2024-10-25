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İYİ Parti'den Şehit Murat Arslan'ın Ailesine Taziye Ziyareti

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı, şehit Murat Arslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:28
İYİ Parti'den Şehit Murat Arslan'ın Ailesine Taziye Ziyareti

İYİ Parti'den Taziye Ziyareti

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan'ın ailesine bir taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kabir Ziyareti ve Dua

Ofluoğlu, beraberindeki partililerle birlikte ilk olarak Arslan'ın Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Mezarına karanfil bırakan Ofluoğlu, burada dua etti.

Aileyle Bir Araya Gelindi

Daha sonra Murat Arslan'ın evine giden Ofluoğlu, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı diledi.

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