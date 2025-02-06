İYİ Parti'den Seyahat Acentelerine Yönelik Öneriler ve Deprem Eleştirisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'dan Önemli Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, seyahat acentelerinin yönlendirdiği otellerde meydana gelebilecek zararlar için otel ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağını belirtti ve seyahat acentelerine zorunlu mali mesuliyet poliçesi uygulaması getirecek bir kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu.

Gündeme İlişkin Değerlendirmeler

Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, hayatını kaybedenler için rahmet diledi. Fakat, bu felakete neden olan asıl etkenlerin zayıf binalar, kaçak inşaatlar ve denetimsizlik olduğunu vurguladı.

Kavuncu, "Bu olay asrın felaketi değil; asrın ihmali. Aradan geçen iki yıla rağmen hükümet, vatandaşlara verdiği sözleri tutmadı," diyerek deprem sonrası inşa edilen konut sayılarının yetersizliğine dikkat çekti.

Deprem ve Altyapı Çalışmaları

Kavuncu, Hatay'da 254 bin ev yapma vaadi ile sadece 45 bin evin tamamlanmış olduğunu, Kahramanmaraş'ta 112 bin ev söz verilmesine rağmen yalnızca 34 bin evin teslim edildiğini, Malatya'da ise 103 binden sadece 26 bininin tamamlandığını ifade etti. Bu nedenle başarı oranının sadece %23 olduğunu belirtti.

Ayrıca, olası bir İstanbul depremine de değinen Kavuncu, bu durumun tüm ülke için bir Beka meselesi olduğuna dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Yangın Olayları ve Önlemler Üzerine

Kartalkaya'daki otel yangını sonrası, birçok otelin belge eksiklikleri nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Kavuncu, önceden alınması gereken tedbirlerin zamanında alınmadığını öne sürdü.

Seyahat acenteleri için hazırlanan kanun teklifi ile, acentelerin, gönderdikleri otellerin güvenliğinden sorumlu olacağını ve herhangi bir olayda bu acentelerin de sorumlu tutulacağını ifade etti.

Yargı ve Siyasi Davetler

Kavuncu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ni de eleştirerek, bu törene yalnızca AK Parti Grup Başkanvekilleri'nin davet edilmesini eleştirdi. Yargının eşit hizmet vermesi gerektiğini vurguladı.

Seçim Tartışmaları

Bir gazetecinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair sorusu üzerine Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde, aday belirlemenin sadece bir partinin sınırları içinde olmaması gerektiğini savundu. Bu sistemin zayıf ve sağlıklı sonuçlar vermeme riskini taşıdığına dikkat çekti.