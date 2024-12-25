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İYİ Parti'den Suriye Değerlendirmesi: İki Kırmızı Çizgi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Suriye'ye yönelik iki kırmızı çizgiyi açıkladı: terör devleti tasfiyesi ve sığınmacıların geri dönüşü.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:18
İYİ Parti'den Suriye Değerlendirmesi: İki Kırmızı Çizgi

İYİ Parti'den Suriye'ye Dikkat Çeken İki Kırmızı Çizgi

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Suriye meselesi üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özatıcı, partisinin Suriye ile ilgili belirlediği iki kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.

Birinci Kırmızı Çizgi: Terör Devleti Tasfiyesi

Özatıcı, bu iki kırmızı çizgiden ilki olarak, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda ihdas edilmek istenen terör devletinin tasfiyesi ile Irak ve Suriye PKK'sının bağlantısının kesilmesi gerektiğini vurguladı. Özatıcı, "Bu konuda kararlıyız ve gerekli adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

İkinci Kırmızı Çizgi: Sığınmacıların Geri Dönüşü

Özatıcı, ikinci kırmızı çizginin ise Suriyeli sığınmacıların geri dönmesi olduğunun altını çizdi. Bu iki durumun gerçekleştirilmesinin Türkiye'nin menfaatine olacağını belirten Özatıcı, Suriye meselesinde partisinin görüşlerinin net olduğunu aktardı.

Gündem Değerlendirmesi

Bir kafede düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendiren Özatıcı, yeni belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu savundu. Ayrıca, Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 20 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü ifade etti.

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı...

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı (solda) Manisa'da bir kafede düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı...

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı (solda) Manisa'da bir kafede düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

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