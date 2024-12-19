İYİ Parti'den Suriye için Acil Hamle: 30 Kilometrelik Tampon Bölge Talebi

İYİ Parti’den Suriye Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin güneyindeki 911 kilometrelik sınır güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Suriye’nin kuzeyinde en az 30 kilometrelik bir tampon bölge oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Gerçekler ile İktidarın Açıklamaları Farklı

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Suriye’de yaşanan gelişmelere dikkat çeken Çömez, iktidarın yaptığı açıklamaların sahada yaşanan gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Çömez, Irak örneğini göstererek, Suriye’de de benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirtti.

Esad Döneminin İstikrarı

2011 yılından önce Suriye’nin otokratik bir yönetimini sergilemesine rağmen Bashar al-Assad döneminin istikrarlı bir dönem olduğunu dile getiren Çömez, “Keşke o yıllarda Suriye’nin demokrasisine Türkiye katkı sağlayabilseydi ve bölgedeki istikrar korunabilseydi,” dedi.

Sığınmacı Sorunu ve Demografik Değişim

Çömez, Suriye’deki istikrarsızlığın sonucunda Türkiye’ye 10 milyona yakın Suriyeli sığınmacının geldiğini belirtti. Bu durumun Türkiye’nin demografik yapısını bozabileceğine ve önümüzdeki yıllarda sığınmacı sorunun önemli bir mesele olacağına dikkat çekti.

PKK-PYD-YPG ve İsrail'in Stratejileri

Çömez, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir terör devletinin kurulma tehdidinin bulunduğunu ifade etti: “Sınırımızın hemen ötesinde PKK-PYD-YPG artığı bir terör devletinin kurulmak üzere olduğunu söylemek mümkün.” Ayrıca, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki stratejik hamlelerini ve bölgedeki kontrolünü artırdığına dikkat çekti.

Hukuk Devleti ve Demokrasi Vurgusu

Türkiye’nin münferit iç sorunlarına değinen Çömez, ülkenin iç cephesinin güçlendirilmesi için hukuk devleti kimliğinin tesis edilmesi ve demokrasinin işleyişinin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için anayasa çalışmalarına destek vermesi gerektiğini söyledi.

Asgari Ücret Hakkında Önemli Açıklama

Toplantının ardından bir basın mensubunun asgari ücretle ilgili sorusunu yanıtlayan Çömez, asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğini savundu. Çömez, “Eğer 28 bin olursa asgari ücretli vatandaşlarımız ancak 2024'ün başındaki satın alma gücüne ulaşacak.” dedi.