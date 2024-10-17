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İYİ Parti'den Terör Açıklamaları ve Kentsel Dönüşüm Eleştirisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, terörle mücadele ve kentsel dönüşüm konularında önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:19
İYİ Parti'den Terör Açıklamaları ve Kentsel Dönüşüm Eleştirisi

İYİ Parti'den Kritik Değerlendirmeler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, son dönemdeki terör olayları ve kentsel dönüşüm süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle Mücadelede Devletin Rolü

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Terörü devlet bitirir. Terörü bitirmesi için herhangi bir kişiye, hele de bir terörist başına çağrı yapılmaz." sözleriyle dikkat çekti. Devletin terörle mücadeledeki sorumluluklarına vurgu yapan Kavuncu, geçmişte yapılan hatalardan ders alınmadığını belirtti ve illegal örgütlere yönelik yapılan çağrılara karşı çıktı.

Kentsel Dönüşümde Yavaşlama

Özellikle depremler sonrası kentsel dönüşümün önemine değinen Kavuncu, "Kentsel dönüşüm yavaş ilerliyor. Yarın olacak bir depremin vebalini bugünkü yetkililer taşıyacak" şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Nobel Ödülü

Kavuncu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu’nu tebrik ederek, "Türkiye olarak hepimiz gurur duyduk. Kurumların gücü ve istikrarının, ülkelerin gelişmişliği ile orantılı olduğunu vurgulayan bazı tespitlerde bulundu." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu

Yılın Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu'nun Meclis'te görüşüleceğini hatırlatan Kavuncu, KDK'ya en çok başvurunun kamu personel rejimi ile ilgili olduğuna dikkat çekti.

Hayvan Bakımevleri Eleştirisi

Kavuncu, Gebze ve Ümraniye hayvan bakım merkezlerinden gelen görüntüleri eleştirerek, "Utanacağınız bir kanunu niye çıkarttınız?" dedi.

Kalıcı Yaz Saati Uygulaması

Son olarak, vatandaşların sabah erken saatte kalktığını vurgulayarak, kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

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