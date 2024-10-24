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İYİ Parti'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Açıklaması

Turhan Çömez, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını eleştirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:37
İYİ Parti'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Açıklaması

İYİ Parti'den TUSAŞ'a Yeniden Değerlendirme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını ele aldı.

Saldırının Ciddiyeti Vurgulandı

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Son derece ciddi bir destek alınarak yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz." dedi. Olayın, ülkenin savunma sanayi için önemli bir merkez olan TUSAŞ'a gerçekleştirildiğinin altını çizerek, saldırıyı "kahpece ve alçakça" olarak nitelendirdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Çömez, teröristlerin arkasındaki güçlerin asla başarıya ulaşamayacağını belirtti. "Biz aziz Türk milleti olarak bir ve beraberiz. Bugün olduğu gibi yarın da dimdik ayakta kalacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamalar ve Sorular

Saldırıda şehit olanlara rahmet dileyen Çömez, "Teröristler Ankara'ya ne zaman ve nasıl geldiler?" diyerek güvenlik önlemlerinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda elde edilen bulguların yeni saldırılar hakkında endişe yarattığını ifade etti.

Zamanlamanın Önemi

Çömez, saldırının zamanlamasının kritik olduğunu belirtti ve bunun daha önceden bilindiğini düşündüğünü dile getirdi. "Bu saldırı, önemli yetkililerin yurt dışında olduğu bir sırada gerçekleşti." diyerek bu durumun tesadüf olmadığına dikkat çekti.

Çocuklara Yönelik Soruşturma Üzerine Değerlendirme

Çömez, yenidoğan çetesine ilişkin yürütülen soruşturmayı da ele aldı. İlk ihbarın 27 Mart 2023'te yapıldığını hatırlatarak, bebek ölümlerinin devam ettiğine dikkat çekti. "Devletin ve toplumun, bu tür suçların önlenmesi konusunda daha etkin hareket etmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Güvenlik Kameraları Üzerine Tepki

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çömez, TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanmasına tepki gösterdi. "Bunlar, terörün amacını perçinliyor; hem korku yaymak hem de propaganda yapmak istiyorlar." şeklinde konuştu.

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