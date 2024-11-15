İYİ Parti: Devletin Temel Görevi Çocukları Korumak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez: "Devletin Temel Sorumluluğu Çocukları Korumak"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Devletin temel sorumluluğu, çocukları korumak ve muhafaza etmektir" dedi. Çömez, "bebek çeteleriyle" ortaya çıkan veya çıkmamış gerçeklerin Türkiye'nin bir başka yüzünü yansıttığını belirtti.

Türkiye'nin Çocukları Koruma Sorumluluğu

Türkiye'nin daha doğru bir şekilde yönetilmesi için bu çetelerin üzerine gidilmesi gerektiğini ifade eden Çömez, günde 71 çocuğa tecavüz edildiğini ve bunun medeni bir dünyada asla olmaması gereken bir durum olduğunu vurguladı.

Çömez, ayrıca 180 bin çocuğun suça sürüklendiği ve yargı makamlarıyla tanıştığını belirtti. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, son 5 yıl içinde 50 bin çocuğun dilenciliğe teşvik edildiği, bu sayıdan yaklaşık 20 bininin Suriyeli olduğunu aktardı.

Devletin Mesuliyeti ve Yolsuzluk İddiaları

Çocuk meselesiyle ilgili Türkiye'nin karnesinin üzerine gidilmesi gerektiğini yineleyen Çömez, çocuğun sadece aileye ait olmadığını, devlete de emanet olduğunu ifade etti. 2016 yılında hazırlanan bir raporda bazı hastanelerde çeteleşmeler olduğuna dair tespitler olduğunu belirten Çömez, "Neden bu konunun üstü örtüldü?" sorusunu yöneltti.

Çömez, bazılarında ilaç yolsuzluğu yapıldığını iddia ettiği özel hastaneleri sıralayarak yargının harekete geçmesini talep etti. Ayrıca, hastanelerde çalışan personele ait olduğunu söylediği yazışmaları basın mensuplarına gösterdi.

Unutulmaması Gereken Bebekler

Katledilen bebeklerin unutulmamasını isteyen Çömez, “Devletin cebinden, sizin alın terinizden bu çetelerin cebine boca edilen milyarları unutmayın” ifadelerini kullandı. Özel hastanelere bu yıl için SGK bütçesinden ayrılacak para 50 milyar lira olduğunu hatırlatarak korkunç bir tablo ile karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi. "Bu hepimizin sorumluluğu" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.