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İYİ Parti Eski Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, partiden istifa etti! "Artık yol yürümem mümkün değil"

İYİ Parti'nin eski Ankara İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yetkin Öztürk, partiden istifasını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 22:43
İYİ Parti Eski Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, partiden istifa etti! "Artık yol yürümem mümkün değil"

İSTİFA MESAJI VE GEREKÇELERİ

İYİ Parti'nin eski Ankara İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yetkin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, yıllarca süren mücadelesinin sonucunda artık İYİ Parti çatısı altında yol yürümenin mümkün olmadığını belirtti. Kendi ifadesiyle, partideki tüm çabalarının ve emeklerinin boşa gittiğini ifade eden Öztürk, ancak yeniden başlama iradesi içinde olduğunu vurguladı.

Yetkin Öztürk, istifa mesajında geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'a da teşekkür etti. Aydın'ın ardından bir diğer eski İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın da partiye veda ettiğini hatırlattı. Öztürk, parti içindeki yönetim zafiyetini, dağılan teşkilatları ve üye kayıplarını eleştirerek, Türkiye için gördüğü yönetim hatalarını da dile getirdi.

iyi parti

Öztürk'ün vurguladığı gibi, son dönemlerde İYİ Parti içinde yaşanan yönetim krizi ve siyaset tarzı, pek çok üye ve teşkilat mensubunun partiye olan güvenini sarsmış durumda.

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