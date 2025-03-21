İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Antalya'daki İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Muratpaşa ilçesindeki kapalı semt pazarında gerçekleşen etkinlikte konuşan Dervişoğlu, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Dervişoğlu, Türkiye'nin önemli günlerden geçtiğini vurgulayarak, yaşanan gelişmelerin sürpriz olmadığını dile getirdi. Ülke genelinde hukukun, adaletin ve demokrasinin giderek aşındığını belirten Dervişoğlu, "Ben 'Türkiye'de insanlar büyük bir infial halinde sokaklara dökülebilir' diye uyardım. Herkesi sorumlu bir siyaset anlayışına davet etmeye çağırdım. Adaletin zedelendiği toplumlarda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. Türkiye'de yaşanan da budur," ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Türkiye'nin hepimiz için bir değer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizimdir, Türkiye hepimizindir. Doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisi ve güneylisiyle biz büyük bir aileyiz ama ben doğruları söylediğim için beni bazıları sevmiyor. Karşısına çıkması muhtemel adayları tasfiye etmek için yargı kılıcını siyasetin üzerine sallayamazsın," dedi.

Ayrıca, CHP gibi köklü bir siyasi partiye kayyum atama girişimini bir siyasi çılgınlık olarak niteledi. "Bu soruşturmaların üstüne bir de itibarsızlaştırma başlayacak. İtibarsızlaştırmanın nerelere varacağını kestirebilmek mümkün değil" dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin hiçbir siyasi ittifakın tarafı olmayacağını belirterek, "Haksızlıklara, hukuksuzluklara, bu millete yapılan yanlışlıklara karşı da bütünleşik muhalefet anlayışın temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Başka muhalefet partileriyle eylemle, söylemle bir olmayacağız ama haksızlığa, hukuksuzluğa kim uğruyorsa onun yanında olacağız," şeklinde konuştu.

İftar programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.