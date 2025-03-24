İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çanakkale'de İftar Programına Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Lapseki Belediyesi tarafından Çarşı Meydanı'nda gerçekleştirilen sokak iftarında konuşan Dervişoğlu, Çanakkale’nin Türkiye için taşıdığı anlamı vurguladı.

Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Çanakkale, Türkiye'yi geçilmez kılan iradenin adıdır. Çanakkale'yi geçemeyenler, Türkiye'yi de asla geçemeyecektir" ifadelerini kullandı. Haksızlık ve hukuksuzluğun olduğu yerde adalet duygusunun zedeleneceğine dikkat çeken Dervişoğlu, "Devletin dini adalettir. Bu mübarek gecede bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; adaletle hükmedin, aksi takdirde hem ülkenize hem de inançlarınıza ihanet edersiniz" dedi.

Dervişoğlu, partisi İYİ Partinin 11 aydır genel başkanı olduğunu hatırlatarak, "Adliye koridorlarında kendimi kurtaramadım. Haksızlığa uğramış insanlarla birlikteyim. Belediye başkanları hakkında soruşturmalar sürüyor; sokakta yürüyenler kendilerini hukukun güvencesinde hissetmiyor" dedi.

Dervişoğlu, ülkede yaşanan protestolar ve üniversitelerdeki boykotlara da değindi. "Meydanlarda insanlar haksızlığa başkaldırıyor. Emekli, dul ve yetim, tenceresini kaynatamıyor. En büyük adaletsizlik mutfakta yaşanıyor ve bu yüzden insanlar meydanlara dökülüyor. Gençlerimiz geleceklerini vize kuyruklarında arıyor, bu duruma isyan ediyorlar" diye konuştu.

İftara, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, İYİ Parti Lapseki İlçe Başkanı Erdinç İş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde iftar programına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde iftar programına katıldı.