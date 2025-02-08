İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Eskişehir'de İl Divan Toplantısı'na Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Toplantıda Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir’de partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı. Dervişoğlu, toplantıya başlamadan önce Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Daha sonra, parti mensuplarıyla birlikte Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ne geçerek toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Önemli Açıklamalar

Toplantıda konuşan Dervişoğlu, Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Dervişoğlu, CHP'nin bu tartışmayı kendi iç meselesi gibi ele almasını eleştirerek, "Bu millete hakarettir" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, CHP’nin aday belirleme süreçlerinin İYİ Parti’yi dışlamasına dikkat çekti ve şu şekilde devam etti: "Var mı böyle bir şey? Dün çıkmış biri diyor ki 'CHP aday belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok.' Bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım."

Ayrıca, iktidar ve muhalefetin yanlışlıklarını dile getirerek, bu konularda kamuoyunu bilgilendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Toplantı, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Ulucan'ın katılımcılara hitap etmesi ve Dervişoğlu'na çiçek ile hediyelerin takdimi ile sona erdi.