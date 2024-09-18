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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, GİK Üyeleriyle Toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, GİK üyeleriyle kapalı bir toplantı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:38
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, GİK Üyeleriyle Toplandı

İYİ Parti Toplantısı GİK Üyeleriyle Gerçekleşti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Partiden alınan bilgilere göre, bu toplantı parti genel merkezinin ek binasında düzenlendi. Toplantının basına kapalı olduğu belirtildi. Bu durum, parti içindeki istişarelerin ve stratejik planlamaların güvenli bir ortamda yapılmasına olanak sağladı.

Parti yöneticileri, toplantıda güncel siyasi gelişmeler ve gelecek dönem çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Genel Başkan Dervişoğlu’nun liderliğinde yapılan bu toplantının, partinin ilerleyişi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

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