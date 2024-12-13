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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Giresun'da Üye Katılım Töreninde Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin sorunlarına dikkat çekti ve üyelere rozet taktı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:57
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Giresun'da Üye Katılım Töreninde Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Giresun'da Üye Katılım Töreninde Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun Belediyesi Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Türkiye hepimizin, mücadele hepimizin. Hep derler ya aynı gemideyiz. Evet, doğru aynı gemideyiz. Cenabıallah hepimize aynı denizde olmayı nasip etsin." diyerek birlik mesajı verdi.

Dervişoğlu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sıkıntıların temelinde farklı yalnızlıkların olduğunu vurgulayarak, "'Aynı gemideyiz' diye övünenler başka denizde, bizler başka denizde olduğumuz için Türkiye'de bu sıkıntılar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Üyelere Çağrı

Partisinin bir iyilik hareketi olduğunu belirten Dervişoğlu, sorunları tespit etmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanını gezdiklerini aktardı. Dervişoğlu, katılımcılara seslenerek, "Bunlar nerede?, Bunların kadroları kim?" eleştirilerine yanıt verdi ve burada bulunan kadronun yalnızca "buz dağının görünen tarafı" olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, "Genel Başkan olarak ben varım. Milletvekillerimiz, genel idare kurulu üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız var ama bizim aslımız sizsiniz. Buz dağının görülmeyen tarafı sizlersiniz." diyerek partinin gerçek gücünün halk olduğunu vurguladı.

Vatandaşlarla Buluşma

Dervişoğlu, "Çözmemiz gereken sorunları çözmeye ahdettik ve ant ettik. Bu sebeple de vatandaşlarımızla buluşuyoruz." diyerek halkla daha fazla etkileşim içinde olma kararlılığını dile getirdi.

Son olarak, Dervişoğlu konuşmasının ardından yeni üyelere rozetlerini takarak, partinin büyümesi adına önemli bir adım daha attı. Program kapsamında Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara'yı da ziyaret eden Dervişoğlu, partinin yerel temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun Belediyesi Fuar ve Kültür Merkezi'nde...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun Belediyesi Fuar ve Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun Belediyesi Fuar ve Kültür Merkezi'nde...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun Belediyesi Fuar ve Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım törenine katıldı.

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