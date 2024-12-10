İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Hatay'da Deprem Sonrası Talepleri Dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Hatay'da Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hatay'da gerçekleştirdiği temaslar sırasında, bölgenin yeniden canlanması için yapılması gerekenleri vurguladı. Dervişoğlu, "Hatay'da, hayatın yeniden canlanabilmesi, sosyal hayatın, sosyal dokunun yeniden canlanabilmesini temin edebilmek adına yapılması icap eden çok sayıda iş var." açıklamasında bulundu.

HESOB Ziyareti ve Esnafın Talepleri

Dervişoğlu, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (HESOB) ziyaret ederek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen esnafın sorunlarını dinledi. Hatay'ın sembolik önemine değinen Dervişoğlu, insanların farklı kökenlerden, dinlerden ve mezheplerden olsalar bile bir arada yaşayabilme yeteneğine vurgu yaptı.

Kardeşlik ve Dayanışma Mesajları

Dervişoğlu, "Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey kardeşliğimizdir." diyerek, toplumdaki farklılıkların bir arada yaşamayı engellememesi gerektiğini ifade etti. Hatay'ın bu çeşitlilikteki rolünün, gelecekte büyük umutlar ve hayaller barındırdığının altını çizdi.

Yaşanan Felaketler ve Çözüm Önerileri

Merkez Antakya ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Hatay'ın büyük bir felaketten geçtiğini ve şimdi de bir ihmal felaketi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Yara sarmanın kolay olmayacağını ifade eden Dervişoğlu, sorunların doğru bir biçimde tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Burada sosyal problemlerin de çözülmesi lazım." dedi.

Hatay'a Pozitif Ayrımcılık Talebi

Dervişoğlu, Hataylıların memleketlerine yönelik pozitif ayrımcılık talebinde bulunduğunu belirterek, "Hayatın yeniden canlanabilmesi için yapılması icap eden çok sayıda iş var." sözlerine yer verdi. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de durumu gündeme getireceğini ifade etti.

Kayıplar İçin Kalıcı Çözümler

Deprem bölgesinde kalıcı çözümlerin getirilmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, mücbir sebep haline yönelik ertelemelerin de asgari 3 yıl olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca, istihdam artışı için bölgeye yeni yatırımlar yapılması gerektiği ve teşviklerin önemine dikkat çekti.

Genişletilmiş İl Divan Toplantısı

Dervişoğlu, ziyaretlerinin ardından bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Bu toplantıda İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve diğer partililer de yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hatay'da beraberindeki partililerle Antakya Saray Caddesi'nde, gazetecilere açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hatay'da beraberindeki partililerle Antakya Saray Caddesi'nde, gazetecilere açıklamada bulundu.