İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İl Başkanlarıyla Toplantı Düzenledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinin stratejilerini belirlemek üzere il başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantı, bir otelde gerçekleşti ve partinin geleceği hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı. Dervişoğlu, bu istişarenin, yerel düzeydeki sorunların daha iyi anlaşılması ve çözümler geliştirilmesi adına kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu'nun İletişimi

Parti yetkililerinin ve il başkanlarının fikir alışverişinde bulunduğu bu buluşma, İYİ Parti'nin ilerleyen süreçteki hedefleri açısından da büyük önem taşıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla görüştü.