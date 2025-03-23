İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu İzmir'de İftar Programında Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'deki iftar programında yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:50
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu İzmir'de İftar Programında Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de iftar programında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir'de düzenlediği iftar programında önemli mesajlar verdi. Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda partilileriyle bir araya gelen Dervişoğlu, Türkiye'nin geleceği ve Türk bayrağının önemine vurgu yaptı. Dervişoğlu, "Sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği ve semalarda dalgalanan Türk bayrağı olduğu müddetçe hiç kimseyle karşı karşıya gelmedik ama ihanete asla teslim olmadık." dedi.

Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasına Değindi

Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını ele alarak, "Dün İstanbul'da olduğumu hatırlatmak isterim. Verilen kararlardan dolayı sokaklarda kaos ortamı yaratılma imkanı sunulduğunu söylemek lazım." dedi. Ayrıca, adalete olan inancının sarsıldığını da vurguladı.

Adalet ve Hukuk Reformu Üzerine

Dervişoğlu, "Ben kim haklıdır, kim haksızdır bilmem. Ben Türk milleti adına karar veren mahkemelerin elbette ki kararına saygılı bir Türk vatandaşıyım. Ama soruşturmaların, kovuşturmaların ve yargılamaların adil olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

İhanet ve Terör Eleştirisi

Dervişoğlu, ihanet kavramının akla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı getirdiğini belirterek, "Şimdi o İmralı'daki cani başıyla onun avenelerine artık moral veren, siyaseten onları meşrulaştıran siyasetçiler geliyor." dedi. Meşrulaştırma faaliyetlerinin barışı sağlama adına yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Programın ardından Dervişoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir'de düzenlenen iftar programına...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında, Dervişoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir'de düzenlenen iftar programına...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında, Dervişoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.

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