İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu İzmir'de Temaslarda Bulundu

Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de parti teşkilatı ve esnafla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:16
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu İzmir'de Temaslarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu İzmir'de Temaslarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'deki programı çerçevesinde önemli ziyaretlerde bulundu. Öncelikle Ege Bölgesi Sanayi Odasını ziyaret eden Dervişoğlu, burada kentteki sanayi ve ticaret sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Dervişoğlu, ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde esnafla bir araya gelerek, lokantalarla ilgili sorunlar hakkında bilgi aldı. Temaslarında, kent lokantalarının esnafa zarar verdiğine dikkat çekerek, bu konuda çözüm önerilerini esnafın kendisinden öğrenmek istediğini vurguladı. "Kent lokantaları probleminden bahsediliyor fakat çözüm önerileri de esnaf tarafından sunuluyor. Rekabet yerine işbirliği yapılması gerektiğini söylüyorlar," diyen Dervişoğlu, bu konuyu ilgili mercilere ileteceğini belirtti.

İzmir Ticaret Odası'nı da ziyaret eden Dervişoğlu, toplantılarda çeşitli yöneticilerle sorunları masaya yatırdı.

Teşkilat Buluşması

Daha sonra İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan Dervişoğlu, partisinin İzmir için önemli bir siyasi yapı olduğunu ifade etti. Dervişoğlu, "İYİ Parti, birbirini seven, güvenen ve omuz veren insanların partisidir. Siyaset, gidenlerle değil, kalanlarla yapılır," dedi.

Buluşmaya, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu da katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), İzmir'deki programı kapsamında Konak...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), İzmir'deki programı kapsamında Konak ilçesindeki İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret etti. Dervişoğlu'nu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağda) karşıladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), İzmir'deki programı kapsamında Konak...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), İzmir'deki programı kapsamında Konak ilçesindeki İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret etti. Dervişoğlu'nu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağda) karşıladı.

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