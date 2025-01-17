İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Kırıkkale'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Dervişoğlu, Kırıkkale'de yaptığı konuşmada demokrasiden umut olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin endişeleri dile getirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:45
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Kırıkkale'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Kırıkkale'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırıkkale'de düzenlediği basın toplantısında, "Herkes yarınından endişeli ama çaresiz ve umutsuz değiliz. Allah'a şükür ki hala demokrasiden umudumuz var" dedi. Dervişoğlu, Türkiye’nin karanlık günlerden kurtarılması gerektiğine dikkat çekti.

Esnaf Ziyareti ve Kuruluşlardan Görüşmeler

Çeşitli ziyaretler için Kırıkkale’ye gelen Dervişoğlu, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Dervişoğlu Zafer Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı.

Gelecek Endişeleri ve Demokrasi Vurgusu

Esnafla bir araya gelen Dervişoğlu, insanların kendilerini rahat hissetmediğini belirterek, "Herkes yarınından endişeli ama çaresiz ve umutsuz değiliz... Türkiye'nin gerçek problemlerini ıskalayıp başka alanlardan siyasi beslenme imkanı yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Eleştiriler ve Partisinin Toplantısı

Bir esnafın PKK ile ilgili sözlerine yanıt veren Dervişoğlu, "El ele tutuşmaktan öte bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na da katıldı. Bu toplantıya, bazı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve Kırıkkale İl Başkanı Tolga Tanrıverdi de iştirak etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (Sağda), Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (Sağda), Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı (Solda) ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (Sağda), Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (Sağda), Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı (Solda) ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

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