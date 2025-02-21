İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Manisa'da Esnaf ve Tarımın Yanında

Dervişoğlu: "Milletimizin Dertlerini Dinlemek İçin Buradayım"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Manisa'da düzenlenen "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sıkılmadan ve yorulmadan milletin dertlerini dinleyeceğini ifade etti. Dervişoğlu, "Bu ülkenin çözülmemiş hiçbir derdi olmayıncaya kadar da siyasi yolculuğumu ve mücadelemi yapacağım," dedi.

Toplumun Her Kesimiyle Bir Araya Geliyoruz

Dervişoğlu, il ziyaret programlarında toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelerek, herkesin derdiyle dertlenmeye gayret ettiklerini belirtti.

Samimiyetin Önemi

Siyasette samimiyetin önemine dikkat çeken Dervişoğlu, "Samimiyetinizi milletle buluşturmak mecburiyetindesiniz. Anadolu'yu karış karış dolaşarak, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatabilmek için çalışıyoruz," diye ekledi.

Çalışmalarımızın Görünürlüğü

Dervişoğlu, çok çalışmaları gerektiğini belirterek, "Televizyonları açtığınızda, gazetelere baktığınızda tüm bu çalışmalarımızdan bahsedenleri göremiyorsunuz. Bu durum, milletle buluşma azim ve kararlılığımızı artırıyor," açıklamasında bulundu.

Ortak Akıl Geliştirmek

Türkiye'nin karmaşık sorunlarının çözümü için ortak bir akıl geliştirmek zorunda olduklarını dile getiren Dervişoğlu, "Dert sahibinde çözüm aranmalı. Çok büyük görünen dertler, basit çözümlerle çözülür," dedi.

Farklı Bir Yaklaşımla Yol Alıyoruz

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin diğer siyasi partilerden farklı bir yol izlediğini vurgulayarak, "Biz, kendi siyasi geleceğimizi düşünmeyen bir partiyiz. Türkiye'nin birleştirici gücü olmak için buradayız," ifadelerini kullandı.

Esnaf Ziyaretleri ve Ticaret Borsası İncelemesi

Programı kapsamında esnafı ziyaret eden Dervişoğlu, onların taleplerini dinleyerek notlar aldı. Bir aktarın tavsiye ettiği "soğuk macun"dan alarak gazetecilere hediye etti. Ayrıca, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Manisalı çiftçilerin durumu hakkında bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.