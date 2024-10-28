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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mehmet Gül'ün Cenaze Törenine Katıldı

Dervişoğlu, iş adamı Mehmet Gül'ün cenaze töreninde Gül ailesine taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 18:22
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mehmet Gül'ün Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Taziye Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Elazığlı iş adamı Mehmet Gül'ün cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'nde bir araya geldi.

Mehmet Gül'ün Cenaze Töreni

Bir süre tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Mehmet Gül için cenaze namazı, ikindi namazını müteakip düzenlendi. Törende, Dervişoğlu Gül ailesine taziyelerini ilettikten sonra cami avlusunda cenaze törenine gelen vatandaşlarla selamlaştı.

Defin Süreci

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Mehmet Gül, Büyükçekmece KabristanlığıİYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Genel İdare Kurulu üyesi Oktay Vural da yer aldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Elazığlı iş...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Elazığlı iş adamı Mehmet Gül için Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 5), cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Elazığlı iş...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Elazığlı iş adamı Mehmet Gül için Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 5), cenaze törenine katıldı.

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